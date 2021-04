Milan, a Parma l'unico gol in carriera di Matri con la maglia rossonera

Era il 27 ottobre 2013 quando Alessandro Matri, in un Parma-Milan finito 3-2 per gli emiliani, mise a segno l’unica sua segnatura in carriera con la maglia del Diavolo. Quel match vide il Parma andare avanti 2-0 con i gol di Marco Parolo e Antonio Cassano. Poi nella ripresa, Matri accorciò le distanze, e l’argentino Matías Silvestre (anche per lui primo e unico gol con il Milan) pareggiò. Al 94esimo però, la doppietta di Parolo pose fine al match e regalò la vittoria ai gialloblu.