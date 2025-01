Milan a Riyad, lavoro personalizzato anche per Terracciano

vedi letture

C'è un'integrazione da fare al bollettino arrivato questo pomeriggio da Riyad e riportato su MilanNews (clicca qui): oltre a Leao, Musah e Loftus-Cheek ha svolto del lavoro personalizzato anche Filippo Terracciano.

Domani l'allenamento è previsto per le ore 15.30 italiane (17.30 locali). Prima, alle 10.30 italiane, prenderanno la parola in conferenza stampa Sergio Conceicao e Mike Maignan per presentare la sfida. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su sportmediaset.it e potrete come sempre seguirlo in diretta testuale su MilanNews.it.