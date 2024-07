Milan a San Donato: settimana prossima primo tavolo di lavoro insieme agli enti coinvolti

Oltre a programmare e lavorare in vista della prossima stagione sportiva, il Milan starebbe continuando a dedicarsi anche all'importante discorso relativo al nuovo stadio di San Donato. Una svolta importante su questo fronte sarebbe stata registrata in queste ore, visto che stando a quanto riportato da Il Cittadino, la Città Metropolitana avrebbe appena formalizzato la propria adesione alla complessa staffetta amministrativa dell’Accordo di programma, che avrà durata di circa 18 mesi, per la realizzazione dello stadio del Milan da 70mila posti.

Non solo, il Comune ha anche dato la notizia che già settimana prossima potrebbe esserci il primo tavolo di lavoro insieme agli enti coinvolti alla realizzazione dell'impianto, ovvero Regione Lombardia, le Ferrovie dello Stato e Città metropolitana.

L'incontro d'esordio con la trafila amministrativa segnerebbe il vero e proprio calcio d'inizio di questa "partita", dove il Milan avrà l'onere di trovare soluzioni valide ad alcune criticità, già per l'altro segnalate dal sindaco Squeri come ad esempio la viabilità, la mobilità e l'impatto sul territorio di questo impianto che richiederebbe un investimento da oltre un miliardo di euro.