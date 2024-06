Milan, a San Siro l'affluenza media è al top in Serie A: 72mila tifosi a partita

vedi letture

Una costante degli ultimi anni è stata la presenza fissa e chiassosa (tranne che per la minuscola parentesi di questo finale di stagione) del pubblico rossonero a San Siro: lo stadio, dal post Covid in poi, è diventato una vera e propria festa con al centro le partite del Milan. Mister Pioli e la squadra non hanno mai perso occasione per ringraziare il pubblico per presenza e spinta assidua, a prescindere da situazioni e risultati.

Anche i dati e i numeri lo confermano: quest’anno, praticamente alla pari con l’Inter (72.838), con una media di 72.000 presenze a partite il Milan è stata la seconda squadra della Serie A con un’affluenza media più alta a partita.