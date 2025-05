Milan, Abraham è alle prese con un risentimento al retto femorale della coscia destra

Oggi a Milanello riprendono gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sergio Conceiçao. Ci sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori alle prese con qualche problema fisico: uno di questi è Youssouf Fofana, uscito lunedì al 28' di Genoa-Milan per un problema alla pianta del piede sinistro. In realtà il centrocampista francese aveva già accusato dei fastidi nel corso della passata settimana, ma aveva stretto i denti anche davanti alla contemporanea indisponibilità di Warren Bondo che, sulla carta, sarebbe il suo sostituto naturale. In casa rossonera non c'è aria di preoccupazione, ma venerdì in campionato sempre contro il Bologna il centrocampista francese non ci sarà perchè non si vogliono ovviamente correre rischi visto che pochi giorni dopo è in programma la finale di Coppa Itala.

Si attendono anche novità su Tammy Abraham, che si è fermato a causa di un risentimento al retto femorale della coscia destra. Anche per lui c’è la volontà di non rischiare nulla per arrivare al massimo della condizione a Roma. Chi dovrebbe riuscire a recuperare già per venerdì è Warren Bondo. Da valutare infine anche le condizioni di Riccardo Sottil il quale sarà oggetto di valutazioni strumentali per il risentimento all’otturatore esterno di destra. Lo riferisce Tuttosport.