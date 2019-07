Milan Academy e Nynäshamn ancora insieme

Prosegue la partnership tra Milan Academy e Project Red Fire Black Fear, che dopo l'accordo stipulato per la stagione 2018-2019, hanno rinnovato la collaborazione per le prossime quattro stagioni. Le due compagini si impegnano, così, per la crescita e lo sviluppo del territorio, mettendo il pallone al centro del progetto.

Il calcio è in grande espansione in Svezia ma Nynäshamn, un piccolo paesino situato a 50 km dalla capitale Stoccolma, per la prima volta ospita un progetto così importante: ecco perché assume particolare valore la presenza della Milan Academy che rappresenta il motore principale per far crescere questa tradizione.

Archiviato il primo anno di collaborazione, l'obiettivo è ora quello di proseguire con le attività attraverso lo sviluppo della scuola calcio sul territorio, consolidando il binomio scuola-sport con programmi ad hoc per gli studenti delle scuole superiori (4 allenamenti settimanali e lezioni di lingua italiana) e delle scuole medie (3 allenamenti a settimana e lezioni di educazione sportiva). La stagione 2019-2020, vedrà il kick-off il 20 agosto e proseguirà fino al 5 giugno.

È inoltre il primo programma internazionale di questo tipo nella storia della Svezia che offre agli studenti opportunità uniche di praticare in modo professionale uno sport in relazione alle ore scolastiche, durante tutto l'anno: il lungo viaggio si basa sull'imparare la metodologia, la lingua italiana, le discipline e i comportamenti ai massimi livelli professionali e di educazione giovanile.

L'obiettivo del Club rossonero è quello di condividere il know-how Milan, sia dal punto di vista tecnico che umano. Oltre alla grande attenzione verso l'attività sportiva e alla crescita dei ragazzi, infatti, sono in programma l'organizzazione di eventi e corsi di formazione durante le visite periodiche dei tecnici AC Milan che seguiranno l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'Accademy, anche per promuovere in tutto il Paese altre iniziative come MSE, i Camp e le attività Milan Experience.

La rete delle Milan Academy nel mondo continua la sua capillare crescita, con Algeria, Arabia Saudita, Australia, Giappone, Kuwait, Marocco, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e UAE attualmente già coinvolte in un progetto che continua a svilupparsi in tantissime parti del Mondo.