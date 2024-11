Milan Academy in Bahrain, Oettle (CFO Milan): "Impegno continuo nell'espansione in Medio Oriente"

AC Milan è orgoglioso di annunciare una nuova partnership con Nasser Centre for Science and Technology (NCST), che inaugurerà la prima AC Milan Academy Pro nel Regno del Bahrain. Teatro della nuova Academy sarà il prestigioso NCST di Askar, Bahrain.

In qualità di istituzione leader nel settore educativo e della formazione professionale, NCST unisce istruzione accademica e formazione sportiva per supportare i giovani atleti delle scuole superiori. La partnership sfrutterà l'esperienza di AC Milan per guidare gli studenti attraverso un programma di allenamento calcistico specializzato, assistendoli nello sviluppo atletico e pedagogico per formare la prossima generazione di calciatori professionisti in Bahrain, e settare nuovi standard nell'educazione sportiva del Regno.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra AC Milan Academy Pro in Bahrain in collaborazione con NCST. Questa iniziativa evidenzia il nostro impegno continuo nello sviluppo dei giovani talenti e nell'espansione della nostra presenza in Medio Oriente, una regione con cui abbiamo forti legami, soprattutto con la nostra Casa Milan Dubai, inaugurata lo scorso anno. Con questa partnership, miriamo a creare un ambiente di altissimo livello per i giovani calciatori, coltivando il loro potenziale sia dentro che fuori dal campo. Non vediamo l'ora di scoprire i talenti straordinari che emergeranno da questo emozionante progetto".