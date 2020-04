Milan, alla ripresa Ibra potrebbe essere il più in forma della Serie A

Ibrahimovic non tornerà in Italia fino a quando non ci sarà una data certa per la ripresa degli allenamenti. L’attaccante, dunque, continuerà a lavorare in Svezia, dove le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus non sono così rigide come nel nostro Paese. Questo ha permesso a Zlatan di allenarsi bene e con regolarità, e di giocare anche una partitella con l’Hammarby. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan - che ha assecondato la scelta dello svedese - potrebbe ritrovarsi, in una ipotetica ripresa del campionato, il calciatore più in forma della Serie A.