Milan, alla terza presenza è arrivato il primo gol in Nazionale per Saelemaekers

Nel match di ieri sera fra Belgio e Repubblica Ceca vinto per 3-0 dagli uomini di Roberto Martinez, la terza rete è stata realizzata dal milanista Alexis Saelemaekers. Entrato al minuto 57 al posto di Yannick Ferreira Carrasco, il rossonero ha impiegato soli 8 minuti per andare a segno. Dopo un bel colpo di tacco smarcante da parte di Romelu Lukaku, Saelemakers ha battuto il portiere ceco con un tocco preciso. Il calciatore del Milan ha così realizzato il suo primo gol in Nazionale, alla terza partita giocata con la maglia del Belgio.