Milan, alle 18 la sfida decisiva contro il Sassuolo: info e dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 18:00 il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo per quella che è l'ultima gara stagionale: al "Mapei Stadium" ci si giocherà lo Scudetto, con i rossoneri in vantaggio di 2 punti e dello scontro diretto sull'Inter (impegnata in contemporanea contro la Sampdoria) e i neroverdi, tranquilli a centro classifica, a onorare il tutto.

Arbitrerà il match Daniele Doveri della sezione di Roma 1; designati come assistenti il Sig. Bindoni di Venezia e il Sig. Imperiale di Genova. Quarto Ufficiale il Sig. Piccinini di Forlì. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Aureliano di Bologna e il Sig. Mariani di Aprilia.

Sassuolo-Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN. Si potrà seguire il match anche con il live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con tutte le notizie a partire dalle 10:00.