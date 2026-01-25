Milan, Allegri su Dybala: "Come lui ce ne sono pochi"
(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "La visita di Cardinale ha fatto molto piacere a tutti perché è un momento importante della stagione in cui ci giochiamo l'accesso in Champions. Noi dobbiamo solo pensare al campo, domani sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti. La Roma rispecchia il suo allenatore, aggressiva ma molto brava anche a difendere visto che è la migliore del campionato. Serve una partita molto tecnica": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma. "Ho avuto il piacere e la fortuna di allenare Dybala.
E' arrivato alla Juve da bambino. Ha una intelligenza superiore, di una qualità importante. Ce ne sono pochi in giro", ha aggiunto Allegri. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan