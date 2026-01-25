Milan, Allegri su Dybala: "Come lui ce ne sono pochi"

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "La visita di Cardinale ha fatto molto piacere a tutti perché è un momento importante della stagione in cui ci giochiamo l'accesso in Champions. Noi dobbiamo solo pensare al campo, domani sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti. La Roma rispecchia il suo allenatore, aggressiva ma molto brava anche a difendere visto che è la migliore del campionato. Serve una partita molto tecnica": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma. "Ho avuto il piacere e la fortuna di allenare Dybala.

E' arrivato alla Juve da bambino. Ha una intelligenza superiore, di una qualità importante. Ce ne sono pochi in giro", ha aggiunto Allegri. (ANSA).