Milan, altra panchina per Leao? Conceiçao pretende di più da Rafa

Rafael Leao partirà dalla panchina anche questa sera in casa dell'Empoli? Sono queste le indicazioni che arrivano in merito alla probabile formazione del Milan. Il numero 10 milanista, che già non ha giocato titolare mercoledì in Coppa Italia contro la Roma, non dovrebbe far parte dell'undici iniziale rossonero nemmeno stasera in casa dei toscani.

Ma cosa c'è dietro a questa seconda esclusione di fila? Il portoghese non è al top della forma per un piccolo fastidio fisico, ma allo stesso tempo, come riporta stamattina il Corriere della Sera, Sergio Conceiçao pretende anche un po' di più da lui. Queste le parole del tecnico rossonero sul suo connazionale dopo la Roma: "Deve lavorare anche quando non ha la palla perché gioca in un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. Uscire dalla comfort zone non è facile ma per me è essenziale".