Milan, altro prestito per Caldara: il difensore non ha mai giocato in Serie A con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trova conferma la notizia che Mattia Caldara è ormai ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia. Dopo il Venezia nella passata stagione e l’Atalanta ancora prima, il difensore centrale del Milan è pronto per un nuovo prestito. Caldara da quando è arrivato in rossonero (estate 2018), non ha mai disputato una partita di Serie A con il Milan. Il centrale classe 1994 con il Diavolo ha disputato solamente 2 partite, una in Coppa Italia e una in Europa League (era la stagione 2018/2019).