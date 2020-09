Milan-André Silva, tutto è bene ciò quel finisce bene: ma il portoghese continua a segnare

Il riscatto è avvenuto qualche giorno fa, ormai André Silva è a tutti gli effetti un giocatore dell'Eintracht Francoforte. Tutto è bene ciò quel finisce bene, ma il portoghese continua a segnare con una discreta continuità: il primo gol della nuova stagione è arrivato nel match di DFB Pokal contro il Monaco 1860, è il 16esimo in 38 partite con il club tedesco. Il Milan si gode i propri bomber, non ci sono di certo problemi in attacco. André Silva però continua a segnare, ma con una diversa maglia rossonera.