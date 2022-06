Milan, Asensio piace ma è difficile: i numeri stagionali dello spagnolo

MilanNews.it

In casa Milan è tornato di moda il nome di Marco Asensio per il ruolo di trequartista. Il calciatore spagnolo del Real Madrid è da tempo un obiettivo dei rossoneri, ma in questa fase in pole position per quella zona di campo c’è Charles De Ketelaere. Asensio, nonostante non fosse un titolare fisso del Real Madrid, in questa stagione ha fatto comunque bene. Sono infatti 42 le sue presenze complessive condite da 12 gol e 2 assist.