Milan assente e povero di occasioni da gol: contro il Feyenoord la statistica è impietosa

Un Milan privo di intensità e di carattere perde 1-0 contro il Feyenoord, cestinando così l'andata dei play-off di Champions League. Una serata amara e priva di grandi occasioni da gol per la squadra di Conceicao, mai realmente in partita col piglio giusto. Nonostante l'errore di Maignan, i rossoneri non hanno saputo reagire salvo sporadiche azioni di Leao, mal concretizzate dallo stesso numero 10 portoghese.

Analisi e dati

La gara del de Kuip è stata intensa, ma piuttosto avara di occasioni. Le due squadre hanno calciato complessivamente 33 volte (11 i padroni di casa, 12 gli ospiti), ma solo 8 conclusioni hanno centrato lo specchio. Due di esse sono del Feyenoord, che con una, quella di Paixao dopo 3', ha di fatto deciso l'incontro con il grande "aiuto" di Maignan. Il Milan ha impensierito Wellenreuther in 6 occasioni, ma con tiri di scarsa qualità, come attesta lo 0,57xG. In proporzione, gli olandesi hanno fatto meglio con meno conclusioni ma un dato sugli expected goals di poco inferiore. Morale della favola: sì, con un po' di fortuna e precisione i rossoneri sarebbero potuti tornare a casa con un pareggio, a costar caro è stato l'atteggiamento superficiale.