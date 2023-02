Milan-Atalanta, il bilancio complessivo delle sfide tra Pioli e Gasperini

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli contro Gian Piero Gasperini: si affrontano due tra i tecnici che sono ormai da diverso tempo in Serie A. E sono 22 i precedenti tra questi due allenatori. Pioli è in vantaggio sul collega per 10 vittorie a 7. In casa propria Pioli ha spesso superato il proprio avversario, perdendo solo due volte in undici incontri e vincendone 7. Tra queste affermazioni del tecnico parmense ce n'è una pesantissima: parliamo di Inter-Atalanta 7-1 del 12 marzo 2017, con Icardi e Banega sugli scudi (tripletta per entrambi). Ma molto significativa per Pioli e per il Milan è quella ottenuta alla 37esima giornata dello scorso campionato, perché di fatto ha certificato la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri, poi definitivamente messo in cassaforte con il successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Positivo anche il bilancio di Pioli contro l'Atalanta. Avversario affrontato 26 volte e battuto in 11 circostanze (7 le sconfitte). L'attuale tecnico del Milan viene da tre vittorie e un pareggio e l'ultima battuta d'arresto contro i nerazzurri è arrivata il 23 gennaio 2021 (Milan-Atalanta 0-3). Del 7-1 inflitto con l'Inter abbiamo già parlato, ma c'è anche una pesante sconfitta subita da Pioli da mettere in conto: Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre 2019.

E Gasperini contro il Milan? Qui il bilancio è quasi in perfetto e parliamo sia di vittorie (8 contro le 10 dei rossoneri) che come gol realizzati-subiti (36 a 35 per il Milan al cospetto delle squadre allenate da Gasp).