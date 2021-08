Milan avanti a fine primo tempo: Diaz-gol, Giroud attivissimo

Buon primo tempo a Marassi. Decide, per il momento, il gol di Brahim Diaz, che sfrutta al meglio un assist di Calabria per battere Audero. Il portiere della Samp, non impeccabile sulla rete milanista, ha effettuato un paio di parate decisive (su Leao e Giroud), dall'altra parte Maignan si è ben destreggiato in alcune situazioni. Il Milan avrebbe certamente meritato qualcosa di più. Buona, fin qui, la prestazione di Giroud.