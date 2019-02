Milan, avanti con il ringiovanimento della rosa

Il programma di ringiovanimento della rosa è partito con il piede giusto. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport parlando del progetto Milan, in attesa - si legge - di vedere i risultati del setaccio degli under 21 affidato al nuovo responsabile dello scouting, Geoffrey Moncada. Si è parlato in queste settimane dell’attaccante del Nizza Saint-Maximin dopo gli approcci di gennaio per Groeneveld del Bruges e Bergwijn del Psv.