Milan, battuta d’arresto che riapre la corsa Champions. Pioli spera di recuperare titolari

Un Milan poco brillante ha perso ieri sera a San Siro contro il Napoli, riaprendo di fatto la corsa alla Champions League. Ora Roma e Napoli sono a sei punti, mentre la Juve a uno dal Milan e l’Atalanta a meno quattro. Tutte lì vicine, pronte ad approfittare dei passi falsi delle altre. Ed è successo così ieri sera, a causa di un Milan che è arrivato troppo stanco all’impegno con gli azzurri e senza 7 titolari. Alla lunga questa continua emergenza ha portato i rossoneri a perdere punti per strada: “Quando sono numerose qualcosina perdi, stiamo parlando di giocatori che ci danno una qualità tecnica importante ed una presenza comunicativa, abbiamo perso tantissime partite senza centravanti, senza Ibra, Mandzukic e Rebic - ha detto Pioli alla fine della partita -. La squadra va solo elogiata. Dentro l'area avversaria potevamo fare di più, ma le caratteristiche non si possono cambiare. Pensate all'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez, o la Juve senza Ronaldo e Chiesa. Abbiamo giocato a lungo senza Ibra e Rebic eppure siamo lì".

Il Milan da troppe partite è chiamato agli straordinari e con il Napoli ha pagato dazio. Ora Pioli spera di recuperare qualche giocatore in settimana per la sfida al Manchester United. Ibrahimovic e Bennacer potrebbero tornare tra i convocati, mentre giocatori come Calhanoglu e Rebic dovranno ritrovare la condizione atletica migliore.

A fine partite contro il Napoli c’è stato anche un rigore non assegnato al Milan, che Pioli ha commentato così alla fine della gara: “Nella dinamica quando un giocatore anticipa l’avversario e colpisce il pallone e poi viene colpito il più delle volte fischiano un rigore. Se non l’hanno fischiato vuol dire che avevano altre idee”.