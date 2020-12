Milan, Bennacer è recuperato: contro la Samp tornerà titolare

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Ismael Bennacer, che aveva saltato la sfida contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare: come riporta La Gazzetta dello Sport, l'algerino è infatti recuperato e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Difficilmente sarà titolare domani contro il Celtic in Europa League, ma domenica in campionato in casa della Sampdoria dovrebbe ritrovare dal primo minuto il suo posto in mezzo al campo al fianco di Kessie.