Milan-Bologna di campionato: le due squadre in campo con i cognomi materni sulle maglie

Il Milan sarà nuovamente protagonista di un'iniziativa che è già stata attuata nel recente passato. Il prossimo 9 maggio infatti, per celebrare la festa della mamma, nel match contro il Bologna, le due squadre scenderanno in campo con maglie speciali, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sulla schiena dei calciatori infatti comparirà il cognome materno, un omaggio alla ricorrenza del 11 del mese. Nel 2024 vennero menzionati anche durante l'annuncio delle formazioni, sia attraverso la voce dello speaker, che sulle grafiche mostrate sui maxischermi dello stadio.

L'idea è stata condivisa dal Bologna e portata avanti dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Continua così la strategia del Diavolo di promozione di valori positivi come l'uguaglianza sociale e la parità di genere, per contribuire a un cambiamento positivo dentro e fuori dal mondo del calcio.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia (DAZN/SKY)

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)

CLASSIFICA

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 43 (34)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Empoli 25 (34)

19. Venezia 25 (34)

20. Monza 15 (34)