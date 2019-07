Giacomo Bonaventura, out da diversi mesi per un grave infortunio al ginocchio sinistro, ha ripreso a correre sui campi di Milanello: si tratta di un'ottima notizia per Marco Giampaolo, che lo considera un giocatore di qualità e quindi punterà forte su di lui non appena tornerà a disposizione. Lo riferisce gazzetta.it.