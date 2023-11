Milan-Borussia Dortmund, atteso anche Gerry Cardinale a San Siro

Gerry Cardinale è atteso a San Siro questa sera per assistere al match di Champions League contro il Borussia Dortmund, valido per la quinta giornata del girone F della competizione europea. Il numero uno di RedBird sta assistendo a diverse gare del Diavolo in questa stagione: l'ultima in ordine di tempo è stata la vittoria casalinga contro il PSG, dove i rossoneri hanno riaperto completamente il discorso qualificazione e domani sera proveranno a rifare quanto fatto di buono contro i Parigini.

Inoltre vanno avanti i contatti con Zlatan Ibrahimovic. Sono i suoi giorni ed ormai è ad un passo dal rientrare nella galassia rossonera come uomo di RedBird e di conseguenza non solo legato al Milan. Ibra sarà di nuovo legato al Milan, e non solo. Spazierà a 360 gradi, sarà una figura impegnata anche nello show business oltre che un riferimento per giocatori e squadra.