Milan, Botman viene visto come il partner ideale di Tomori al centro della difesa

Il Milan non molla la presa per Sven Botman, anzi è pronto nelle prossime settimane a tornare alla carica per il difensore del Lille così da anticipare la concorrenza e chiudere il primo grande acquisto per la prossima stagione: come spiega Tuttosport, l'olandese viene visto in via Aldo Rossi come il partner ideale di Tomori.