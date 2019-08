Milan-Brescia, da Gigio ad Alfredo, è il derby dei Donnarumma

Tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata ci sono dieci minuti di macchina, 8 chilometri da percorrere. Stessa regione, stesso territorio, stessi cognomi. In Serie A, Gigio e Antonio Donnarumma non sono più soli. Dopo i Baresi, i Bresciani, i Pellegrini, i Mancini e altri casi di cognomi uguali in campo con maglie diverse, ecco i Donnarumma. Il loro non è un derby campano, ma lombardo. Gigio fra i pali del Milan, Alfredo al centro dell'attacco del Brescia, Antonio sulla panchina rossonera a tifare per il fratello. Un Donnarumma che tira e un Donnarumma che para. Di Gigio si è letto e parlato molto nel corso dell'estate, per la sua calma, per il suo attaccamento al Milan, per le ottime prestazioni. Ma occhio anche ad Alfredo che in questa stagione, con le rondinelle, ha già segnato, sia in campionato che in Coppa Italia. Dopo le 26 reti della scorsa stagione, il suo girovagare è terminato. Dopo Catania, Gubbio, Empoli, Lanciano, Cittadella e Salernitana, per il Donnarumma che tira solo Brescia. Il Donnarumma che para invece è uscito incolpevole dalla trasferta di Udine, in questo momento viene indicato dai media come l'unica certezza del Milan. Ma Gigio è il primo a voler vedere la crescita di tutta la sua squadra. Antonio, Alfredo e Gigio non sono parenti e sono tutti sotto la trentina: fanno 77 anni in tre, tra i 29 di Antonio, i 28 di Alfredo e i 20 del giovane portiere milanista. Hanno ancora davanti a loro tanto calcio. Se Gigio ha già superato da anni il battesimo della Serie A, Alfredo, già capocannoniere sia in Lega Pro che in Serie B, vi si sta affacciando. Le loro città, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, sono vicinissime a Pompei. Ma il monumento nel quale di Donnarumma's si ritroveranno domani è di altro tipo: la Scala del calcio, San Siro, la storia del calcio milanese che riapre le porte del campionato ai colori rossoneri. Alfredo cerca l'occasione per fare il guastafeste, Gigio è pronto a tutto pur di impedirglielo. Una bella sfida fra conterranei.