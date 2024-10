Milan-Brugge, tutti i numeri e statistiche della partita

vedi letture

Le statistiche prodotte dal campo dopo il 3-1 rossonero

La prima vittoria della nostra Champions League 2024/25. Non scontata, nemmeno banale, ma bella e meritata. I rossoneri hanno superato il Club Brugge in una serata speciale: il 3-1, la doppietta di Reijnders, il gol di Pulisic e anche l'esordio di Francesco Camarda. Approfondiamo dal punto di vista statistico il successo di San Siro nella terza giornata:

1- Dopo quattro sconfitte di fila, il Milan è tornato alla vittoria in una grande competizione europea dal 14 marzo 2024 (sempre per 3-1 contro lo Slavia Praga).

2- Il Milan ha vinto con almeno tre reti all'attivo un match in Champions League per la prima volta dal 2 novembre 2022 (4-0 al Salisburgo in quel caso).

3- Tijjani Reijnders è il terzo olandese capace di realizzare una marcatura multipla con il Milan in Champions League dopo Marco van Basten (poker al Göteborg nel novembre 1992) e Clarence Seedorf (doppietta allo Shakhtar Donetsk nell'ottobre 2007).

4- Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, 15 reti e 9 assist.

5- All'età di 16 anni e 226 giorni, Francesco Camarda è l'esordiente più giovane nella storia del Milan in Champions League, oltre all'italiano più giovane a scendere in campo nella competizione - superato il record di Moise Kean con la Juventus (16 anni e 268 giorni).