Milan, buon compleanno a Giovanni Galli: l'ex portiere compie 63 anni

Nato a Pisa il 29 aprile 1958, compie oggi 63 anni Giovanni Galli. L’ex portiere fra le altre anche del Milan, nel corso della sua carriera ha disputato 4 stagioni con i rossoneri, dal 1986 al 1990. Di sicura affidabilità, con uno stile improntato più all'efficacia che alla spettacolarità degli interventi, Galli ha giocato con il Milan 147 partite subendo 89 reti. Il suo palmares parla di: 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale. La nostra redazione augura a Giovanni Galli i migliori auguri.

The Immortals’ goalkeeper turns 63 today. Wishing you all the best Giovanni Galli



