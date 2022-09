Milan, buone notizie per Pioli: Calabria è recuperato e ad Empoli ci sarà

MilanNews.it

In attesa di capire quando potranno rientrare Divock Origi e Ante Rebic che ieri si sono allenati ancora a parte a Milanello tra campo e palestra, arriva finalmente una buona notizia dall'infermeria per Stefano Pioli: Davide Calabria ha infatti smaltito l'affaticamento muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo nell'intervallo dell'ultimo Milan-Napoli e quindi sabato sera sarà regolarmente a disposizione per il match contro l'Empoli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.