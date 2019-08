Dall'amichevole di ieri contro i kosovari del Feronikeli, sono arrivati buoni segnali anche da Giacomo Bonaventura che nella ripresa è stato impiegato per 37 minuti nel ruolo di trequartista: come riporta Tuttosport, Jack ha cercato spesso la verticalizzazione per i compagni e ha anche sfiorato il gol, dimostrando che le gambe e la testa stanno tornando a girare come vuole lui.