Milan, c'è già il piano per tenere Joao Felix anche nella prossima stagione

L'esordio di Joao Felix con la maglia del Milan è stato più che positivo. Nell'arco di mezz'ora il portoghese ha messo in mostra gran parte delle sue qualità, togliendosi addirittura la soddisfazione di aprire il suo score in rossonero con un elegantissimo scavetto ai danni di Svilar.

Di questo passo dalle parti di via Aldo Rossi non si potrà fare altro che cercare di trattenere in rossonero Joao Felix, anche se il gruppo di lavoro milanista avrebbe già in mente un piano per convincere il Chelsea. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, se le cose dovessero andare bene in questi mesi, il Milan potrebbe presentare ai Blues un nuovo prestito oneroso alla cifra di ammortamento (8-10 milioni di euri) con poi nel 2026 un diritto di riscatto a cifre decisamente più accessibli per le casse del club rossonero (30-35 milioni di euro), un po' come fatto, per intenderci, il Galatasaray con Alvaro Morata.