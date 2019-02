Milan-Cagliari 2-0 al primo tempo: Paquetà illumina San Siro

Milan in vantaggio 2-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. San Siro applaude i rossoneri, che sbloccano il match grazie all’autogol di Ceppitelli e raddoppiano con Paquetà (prima gioia italiana per lui), autore fin qui di una prestazione impeccabile: lucido, ispirato, determinato, il brasiliano (mai una giocata banale) è uno dei migliori in campo. La squadra di Gattuso difende con ordine per poi colpire al momento giusto. Bene Calhanoglu, che in apertura scalda le manone di Cragno. Ottima anche la prova di Piatek, che però spreca la palla del possibile 3-0. Decisivo anche Donnarumma, che salva il risultato su un colpo di testa a botta sicura di Joao Pedro.