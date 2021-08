Milan-Cagliari, da domani alle 12.00 al via la vendita libera dei biglietti rimasti

Si avvicina l'esordio rossonero nel campionato 2021/22 e di conseguenza anche la prima partita in casa per la squadra di Pioli. Il match d'esordio a San Siro sarà domenica 29 agosto con il Cagliari e diversi tagliandi sono già stati venduti. I restanti biglietti per la gara tra il Milan e la formazione sarda saranno in vendita libera dalle ore 12.00 di lunedì 23 agosto.