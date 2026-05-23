Milan-Cagliari, Modric partirà dalla panchina. Pronto Jashari

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Milan-Cagliari, ultima giornata di campionato 2025/26 che darà un responso decisivo: con una vittoria il Milan l'anno prossimo parteciperà alla Champions League. La squadra è in ritiro da ieri e la rifinitura di oggi ha raccontato una novità: Luka Modric, che è pienamente a disposizione dopo aver recuperato in tempo record dopo l'operazione allo zigomo, dovrebbe partire dalla panchina. Questo secondo Peppe Di Stefano, che in diretta su Sky Sport 24 ha spiegato che al posto del croato dovrebbe giocare dall'inizio Ardon Jashari. Allegri è pronto a riproporre la stessa formazione che ha schierato dal primo minuto a Genova, salvo per un'eccezione: sulla destra dovrebbe esserci Saelemaekers e non Athekame.

MILAN-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.