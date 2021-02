Milan, Calabria è il rossonero che ha giocato più minuti in Serie A

Davide Calabria in questa stagione 2020/2021 è un punto fermissimo del Milan targato Stefano Pioli. Infatti, come riportato sul sito della Lega Calcio, proprio Calabria è il rossonero che ha giocato più minuti in Serie A quest’anno. Il terzino classe 1996 è a quota 1969, seguito da Gianluigi Donnarumma a 1926. A completare il podio c’è Franck Kessie con 1833 minuti giocati. Calabria però, siccome sabato contro lo Spezia è squalificato, verrà superato in questa classifica da Donnarumma.