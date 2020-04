Milan, Calhanoglu deve diventare più decisivo: servono più gol e assist

Da quando al Milan è finito più volte nel mirino delle critiche, ma alla fine Hakan Calhanoglu gioca sempre, indipendentemente da chi c'è in panchina: il numero 10 milanista è diventato un punto fermo anche con Pioli, il quale lo ha finalmente schierato nel suo ruolo naturale, cioè quello di trequartista. L'impegno del turco non è mai mancato, questo è certo, però da uno con la sua qualità è lecito aspettarsi di più, soprattutto a livello di gol e assist.

POCA LUCIDITA' - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Calhanoglu ha segnato finora appena tre gol in campionato (più due in Coppa Italia) e ha regalato un solo assist, cioè quello in occasione del gol di Piatek contro il Lecce. Quest'ultimo dato, in particolare, è piuttosto deludente perchè uno con i suoi piedi dovrebbe essere molto più decisivo in fase di rifinitura. Purtroppo, spesso gli manca l'ultimo passaggio e questo è dovuto al fatto che corre tanto e poi alla fine gli manca un po' di lucidità nel momento di mandare in porta i compagni o di calciare nello specchio.

PIU' ASSIST - Alla ripresa, Pioli e tutto il Milan sperano di ritrovare un Calhanoglu più decisivo in fase offensiva: i suoi gol e soprattutto i suoi assist per Ibrahimovic, Rebic e Leao dovranno infatti spingere il Diavolo nello sprint che vale l'Europa. Il tecnico milanista sarebbe sicuramente felice di barattare una corsa in meno con un passaggio decisivo in più. In fondo, da uno con la qualità di Hakan, è lecito aspettarselo.