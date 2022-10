Milan, Cardinale ordina l'Europa. Gazzetta: "Ottavi decisivi anche per Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale, presidente del Milan, vuole gli ottavi di finale di Champions League. Come scrive infatti La Gazzetta dello Sport, il progetto del numero uno di RedBird è quello di aumentare gli incassi del club, esplorando nuovi territori e nuove collaborazioni commerciali. In sostanza, rendere il Milan sempre più globale, visto che lui stesso lo considera “un gigante addormentato”. Per svegliarlo servono le grandi sfide, quindi più business e più soldi da investire sulla squadra. Arrivare agli ottavi garantirebbe, tra tutti i ricavi nel complesso, una cifra di 60 milioni di euro. Soldi che aiuterebbero per lo spigoloso rinnovo di Leao, nonché garantirebbero allo stesso giocatore una vetrina in più dove mettersi in mostra. La Grande Europa ha bisogno dei grandi protagonisti rossoneri, per puntare ancora oltre: dall’Europa al mondo, come vuole Cardinale.