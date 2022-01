Milan, che rabbia! CorSport: "Ora il club farà sentire la sua voce"

In una gara decisiva in chiave corsa scudetto, arriva il clamoroso errore arbitrale che ferma il sorpasso del Milan. Dopo l'episodio accaduto ieri sera a San Siro, con il gol annullato a Messias sull'1-1 di Milan-Spezia, il club rossonero ha deciso di alzare la voce. L'arbitro Serra sarà fermato, le scuse riservate a fine partite ai rossoneri non sono bastate. Per il Club questo sarebbe solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno condizionato il cammino della squadra in campionato. Si fa sapere dispiaciuto Gervasoni, uno dei vice del designatore Rocchi. Lo riporta il Corriere dello Sport.