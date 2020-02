Milan, che reazione: la rimonta subita nel derby non ha lasciato scorie

Ieri sera contro la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli ho fornito un'altra ottima prestazione anche se purtroppo non è bastata per ottenere la vittoria finale: come spiega il Corriere della Sera, i rossoneri hanno reagito alla grande dopo la rimonta subita nel derby contro l'Inter che avrebbe potuto lasciare scorie pericolose.