Milan, che sfortuna per Plizzari

Nell’elenco dei giocatori rossoneri indisponibili c’è - ormai da settimane - anche Alessandro Plizzari. Il giovane portiere si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale, infortunio che lo terrà fuori almeno per i prossimi tre mesi. Una grossa sfortuna - scrive il quotidiano Tuttosport - per lui che, dopo tanto girovagare, era stato confermato in rosa e aveva l’obiettivo di togliere a Tatarusanu il ruolo di vice Maignan.