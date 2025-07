Milan col 3-5-1-1. Allegri: "Buona disponibilità dei ragazzi: ho visto sacrificio senza palla e occasioni che potevamo sfruttare meglio"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Arsenal, persa per 0-1 dai rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul cambio modulo: "Ho visto da parte dei ragazzi una buona disponibilità al lavoro e abbiamo alzato il livello di sacrificio in fase di non possesso. Nonostante questo a campo aperto abbiamo avuto delle occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio. Bisogna assolutamente migliorare, ma sono contento di quello che abbiamo fatto".

IL COMMENTO DI MILANNEWS AD ARSENAL-MILAN

Il primo Milan di Allegri è timido, contratto, appesantito dai carichi di lavoro e non ancora libero mentalmente dopo un finale di stagione da dimenticare. Gli errori, nonostante la volontà palese di coprirsi molto, sono quelli di sempre e l’assetto scelto, un Allegriano 5-3-2, non permette di vedere chissà quali trame offensive. Leao e Pulisic sono forti e bravi, ma di sicuro non sono riferimenti offensivi adatti a questo tipo di situazione.

Max si sgola per avere una squadra corta, compatta e che giochi a due tocchi: il tasso tecnico in campo non è altissimo e le urla del livornese si perdono tra il caldo ed il brusio di un pubblico comunque presente e partecipe. Difficile trovare spunti interessanti, ma il messaggio che arriva alla società è chiaro: bisogna darsi una mossa sul mercato perché fra tre settimane comincia ufficialmente la stagione. Finisce 1-0 per l’Arsenal, ma il punteggio sarebbe potuto essere più rotondo a favore degli inglesi: Milan praticamente mai pericoloso con un unico tiro in porta, al minuto 69, all’attivo. Nel finale da segnalare un paio di interventi degni di nota di Torriani.