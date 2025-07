Poteva andare al Milan, ora Rashford va in prestito al Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 23 LUG - Marcus Rashford passa in prestito dal Manchester United al Barcellona, con una opzione di acquisto. Lo ha annunciato il club spagnolo. "Barcellona e Manchester hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marcus Rashford fino al 30 giugno 2026", ha affermato il club campione di Spagna in un comunicato. In base all'accordo, il Barcellona pagherà circa il 75% dello stipendio settimanale dell'attaccante inglese, che attualmente ammonta a 325.000 sterline (490.000 euro), per tutta la durata della sua permanenza al Barcellona, mentre Rashford rinuncerà alla parte restante.

Il giocatore era caduto in disgrazia presso l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, e aveva concluso la stagione 2024-'25 della Premier League all'Aston Villa. Giocava per il Manchester United dal 2015, provenendo dalle giovanili del club per il quale ha segnato 138 reti in 426 presenze. (ANSA).