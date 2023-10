Milan, col PSG una gara infernale in una settimana infernale: gli orari

Dopo i due pareggi nelle prime due partite di Champions League, il Milan andrà a cercare i punti qualificazione a Parigi contro il PSG: appuntamento per il 25 ottobre alle 21:00 in diretta su Amazon Prime Video. Tale sfida arriverà il mercoledì in mezzo alla settimana che inizierà domenica 22 con la sfida contro la Juventus e San Siro e che terminerà domenica 29 ottobre con quella a Napoli.