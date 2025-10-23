Milan-Como a Perth: Fabregas, dicendo quello che ha detto, fa capire di essere contrario

vedi letture

Mentre decade la possibilità di giocare Barcellona-Villarreal a Miami e dall'estero (clicca qui) si fanno sempre più insistenti le voci sulle possibilità in picchiata per Milan-Como a Perth, nella giornata odierna Cesc Fabregas è tornato sull'argomento. Queste le parole del tecnico spagnolo alla vigilia della sfida col Parma: “Io ho detto 3 mesi fa quello che ho detto, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale. La gente è la cosa più importante. Chi non dorme per andare a Lecce, usano il loro stipendio per andare in trasferta. Poi quello che hanno fatto in Spagna, tutti i capitani hanno mandato un messaggio forte. Non è la prima volta che succedono cose così. Si manda un messaggio forte e chiaro. Poi la società ha fatto un comunicato”.

Fabregas a luglio aveva detto: “La gente che vive il calcio e che vuole guardare la propria squadra non può farlo: non mi sembra la cosa più giusta”.

Anche Allegri, nella conferenza per Milan-Pisa, è tornato sull'argomento: "L'importante è che venga presa presto una decisione, poi noi ci adegueremo. Se si giocherà in Italia meglio, se no andremo in Australia".