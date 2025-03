Milan-Como, Gabbia a MTV: "Abbiamo lavorato bene, dobbiamo dare la risposta in campo"

Matteo Gabbia ai microfoni di Milan TV ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Como. Il centrale difensivo gioca la sua seconda partita consecutiva da titolare e sarà affiancato da Malick Thiaw. Ecco le sue parole:

Sulla vittoria di Lecce che ha rilanciato i rossoneri

"Una vittoria importante, quella di Lecce. Ma è il passato. Ora ci aspetta una partita difficile, in casa e vogliamo portare a casa il risultato e fare una bella figura".

Sulla preparazione alla partita

"È stato importante lavorare bene in settimana, ma la cosa più importante è dare risposte importanti in campo. Ci aspettiamo un Como valido, lo abbiamo visto in casa loro. Sappiamo che hanno giocatori che hanno belle dinamiche in fase di possesso. Sarà una partita che chiederà il massimo sforzo collettivo".

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori; Fofana, Loftus-Cheek; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Sottil. All.: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disp.: Reina; Dossena, Iovine, Jack, Moreno, van der Brempt, Vojvoda; Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto; Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All.: Fàbregas.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.