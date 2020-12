Simon Kjaer e Alessio Romagnoli sono stati un muro invalicabile per tante partite in questo 2020, ma anche Matteo Gabbia, prima alternativa ai due titolarissimi, ha dato un apporto molto importante. Con lui in campo, i rossoneri di Pioli hanno perso una sola volta in 22 partite, ha vinto in 14 occasione e pareggiato in 7.