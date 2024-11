Milan, con la Juve non ci saranno centrocampisti in panchina

Il Milan si appresta a giocare una delle partite più importanti di questa prima fase della stagione, a San Siro contro la Juventus. Una gara fondamentale per rimanere a una distanza accettabile dalla vetta della classifica. Paulo Fonseca oggi schiera tutti i giocatori di centrocampo dal primo minuti: Fofana-Reijnders classica coppia in mezzo, Loftus e Musah che agiranno più avanti al posto di Pulisic e Chukwueze. Per questo, complice l'assenza di Zeroli che ha giocato giovedì con Milan Futuro e dovrà scendere in campo anche domani, in panchina non c'è nessun centrocampista.

Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Weah, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta