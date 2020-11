Milan, contro il Lille quattro centrali disponibili: non accadeva dal 17 febbraio

Il Milan, contro il Lille, ha subito la prima sconfitta stagionale, interrompendo una striscia che proseguiva ormai da mesi. Tuttavia, almeno dal punto di vista numerico, Stefano Pioli può sorridere: ieri, infatti, il tecnico emiliano ha potuto contare su quattro centrali difensivi, cosa che non accadeva dal 17 febbraio. In quell'occasione, per la sfida contro il Torino, furono convocati Kjaer, Romagnoli, Gabbia e Musacchio. Da lì in poi, al massimo, i difensori disponibili sono stati tre.