Milan, contro la Spal la prima rete a San Siro di Theo Hernandez

Non aveva giocato l'ultima partita del 2019, ma il suo 2020 è iniziato alla grande. Dopo il primo assist con la maglia del Milan a Cagliari in campionato, ecco il primo gol da fuori area in gare ufficiali, che è anche il suo primo gol a San Siro. Theo Hernández, tutti in piedi. Theo Hernández, ovazioni a San Siro. I 32mila di Milan-SPAL di Coppa Italia non si sono fermati a Ibra: hanno riscoperto e riscaldato, nonostante il gelo umido di San Siro, il loro amore per il terzino francese.



Dopo il palo nei minuti finali del Derby, Theo aveva segnato a San Siro anche contro la SPAL (in campionato) e contro il Sassuolo, ma in entrambi i casi la VAR aveva annullato le reti: per fuorigioco il 31 ottobre contro i ferraresi, e per un intervento a braccia larghe di Kessie il 15 dicembre contro i neroverdi.



C'erano comunque state le reti fuori casa a favore dell'ex Real Madrid. Dopo il gol del pareggio a Marassi contro il Genoa, era arrivata la palla dell'1-1 di Roma, anche se nel secondo caso il Milan è subito dopo tornato in svantaggio. Ma le squadre emiliane sono un buon punto di riferimento per Theo, come confermano le prodezze e di Parma e di Bologna.



Poi il tracciante di San Siro in Coppa Italia, il tiro dritto per dritto che non ha lasciato scampo al portiere della SPAL. Uno di quei gol prepotenti e perentori che strappano non solo l'applauso dei tifosi, ma anche qualcosa in più. Come si è chiaramente visto a San Siro, dopo la sua rete del 3-0.