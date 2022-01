Milan, contro lo Spezia all'andata segnò Daniel Maldini

Oggi c’è Milan-Spezia, gara da non fallire per i rossoneri nonostante l’emergenza totale causata dai tanti assenti. All’andata contro i liguri, il Diavolo di Stefano Pioli, si trovava nella medesima situazione, ossia con tante assenze. Oltre alle assenze, il tecnico emiliano optò per del turnover, facendo giocare titolari Pierre Kalulu e Daniel Maldini, al posto di Davide Calabria e Brahim Diaz. Mossa azzeccata questa dato che proprio Maldini trovò il gol del vantaggio rossonero (prima e unica per ora sua marcatura da professionista) su assist di Kalulu. Poi nel finale di gara lo Spezia trovò il pari con Daniele Verde prima del gol del definitivo 1-2 dello spagnolo Diaz, che nel frattempo era subentrato.